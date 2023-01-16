روسيا تتوعد بـ"إحراق" الدبابات الغربية الممنوحة لأوكرانيا

توعد الكرملين، اليوم الإثنين، بـ "إحراق" الدبابات التي ينوي الغربيون خصوصًا بريطانيا وبولندا تسليمها لأوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف، إن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر، هذه الدبابات تحترق وستحترق"، مستخدمًا التسمية المعتمدة من موسكو للهجوم في أوكرانيا.