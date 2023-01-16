روسيا تتوعد بـ"إحراق" الدبابات الغربية الممنوحة لأوكرانيا
توعد الكرملين، اليوم الإثنين، بـ "إحراق" الدبابات التي ينوي الغربيون خصوصًا بريطانيا وبولندا تسليمها لأوكرانيا.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف، إن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر، هذه الدبابات تحترق وستحترق"، مستخدمًا التسمية المعتمدة من موسكو للهجوم في أوكرانيا.
كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا تعهدت أو أبدت استعدادها إرسال دبابات إلى أوكرانيا.
وأضاف أن خطط بعض الدول الغربية، مثل المملكة المتحدة وبولندا، المتعلقة بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "لن تغير الوضع على الأرض، بل ستطيل أمد هذه القصة فحسب".
وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا قد تعهدت أو أبدت استعدادها إرسال دبابات إلى أوكرانيا.
ودان الكرملين إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.