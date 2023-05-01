المعارضة التركية تستعين بنصف مليون مراقب لمنع تزوير الانتخابات
اتّخذت المعارضة التركية قرارًا بالإجماع حول وضع مراقبين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستشهدها تركيا بآن واحد في الـ14 من شهر أيار/مايو المقبل.
وتأتي الانتخابات وسط تحدّياتٍ كبيرة أبرزتها تداعيات الزلزال المدمّر، الذي وقع، في الـ6 من شهر فبراير/شباط الماضي، والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وهو ما يجعل المنافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية بين المرشّحين الرئيسين رجب طيب أردوغان وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو مرشّح تحالف "الطاولة السداسية" في الانتخابات الرئاسية.
وسيصل عدد المراقبين الذين ستضعهم المعارضة على صناديق الاقتراع إلى 500 ألف مراقب، سيحاولون جميعًا منع التزوير، وسيتولون كتابة تقارير حول أي مخالفات لتقديمها لتحالف "الطاولة السداسية" لاحقًا.
والمراقبون هم محامون ومتطوّعون سيتوزّعون على 50 ألف مركز اقتراع يضم 192 ألف صندوق اقتراع في عموم البلاد، بحسب ما نقلته "العربية نت" عن مصادر لم تكشف عنها، اليوم الأحد.
وقال مدير مركز "أوراسيا" التركي للأبحاث العامة كمال أوزكيراز إن "المعارضة على ما يبدو قد تعلمت درسًا من الاستفتاء الذي غيّر نظام الحكم، ولهذا تريد مراقبة الانتخابات مع إمكانية حدوث تلاعب فيها".
وبين أن "التلاعب يحدث في تركيا في كل انتخابات لاسيما في المناطق الريفية، حيث لا يوجد عدد كافٍ من أعضاء المعارضة، وفي بعض القرى القبلية التي يعمل سكانها مع الحكومة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، وذلك من خلال جمع زعيم القبيلة للناس للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشّح التحالف الحاكم".
وأوضح أوزكيراز لـ"العربية.نت" أن "التحالف الحاكم هو من يقدّم تقريرًا عن الانتخابات في هذه المناطق لغياب مراقبين من المعارضة، ولهذا ربما يفوز مرشحون في الانتخابات النيابية في تلك المناطق لم يكن بإمكانهم الفوز في حال وجود مراقبين من المعارضة، وهو ما تحاول الأخيرة تجنب حدوثه في الانتخابات المقبلة بعد نحو أسبوعين".
وتتهم المعارضة التحالف الحاكم، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" اليميني المتشدد والذي اختار أردوغان مرشّحًا رئاسيًا، باللجوء إلى التزوير في الانتخابات الرئاسية السابقة التي شهدتها البلاد، العام 2018، وكذلك في الانتخابات المحلية العام 2019.
ويشارك في السباق الرئاسي إلى جانب كلٍ من كيليتشدار أوغلو وأردوغان، سنان أوغان مرشّح تحالف "الأجداد"، ومحرّم إينجة المرشّح الرئاسي السابق الذي استقال من حزب "الشعب الجمهوري" في العام 2021.