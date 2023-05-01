المعارضة التركية تستعين بنصف مليون مراقب لمنع تزوير الانتخابات

وقال مدير مركز "أوراسيا" التركي للأبحاث العامة كمال أوزكيراز إن "المعارضة على ما يبدو قد تعلمت درسًا من الاستفتاء الذي غيّر نظام الحكم، ولهذا تريد مراقبة الانتخابات مع إمكانية حدوث تلاعب فيها".

وبين أن "التلاعب يحدث في تركيا في كل انتخابات لاسيما في المناطق الريفية، حيث لا يوجد عدد كافٍ من أعضاء المعارضة، وفي بعض القرى القبلية التي يعمل سكانها مع الحكومة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، وذلك من خلال جمع زعيم القبيلة للناس للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشّح التحالف الحاكم".

وأوضح أوزكيراز لـ"العربية.نت" أن "التحالف الحاكم هو من يقدّم تقريرًا عن الانتخابات في هذه المناطق لغياب مراقبين من المعارضة، ولهذا ربما يفوز مرشحون في الانتخابات النيابية في تلك المناطق لم يكن بإمكانهم الفوز في حال وجود مراقبين من المعارضة، وهو ما تحاول الأخيرة تجنب حدوثه في الانتخابات المقبلة بعد نحو أسبوعين".