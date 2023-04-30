انتخابات الرئاسة في تركيا.. استفتاء حول حكم أردوغان

تأخذ الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الـ14 من أيار/مايو طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عامًا على توليه السلطة.

في سن 69 عامًا، عاد أردوغان الذي غاب لثلاثة أيام هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس معوي، ليظهر السبت مبديًا تصميمًا على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد الذي يَعدُّ 85 مليون نسمة والذي قام بتغييره بالعمق.

ينافسه في الانتخابات ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عامًا) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولًا إلى اليسار الديمقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

تلقى "كمال" ،كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية، الجمعة دعمًا غير مسبوق من حزب الشعوب الديمقراطي اليساري والمؤيد للأكراد الذي دعا للتصويت لصالحه.

وتتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية يؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى- وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في الـ28 من أيار/مايو.