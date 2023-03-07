"العلوي" قليجدار أوغلو.. من هو مرشح المعارضة لأهم انتخابات في تاريخ تركيا؟

يُمني زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو النفس بأن الوقت ربما حان كي يفوز هذه المرة ويتغلب أخيرا على رجب طيب أردوغان، رغم التاريخ الطويل من الهزائم الانتخابية المتكررة والاستخفاف من الرجل الذي يهيمن على السياسة التركية منذ عقدين من الزمن.

وأعلن تحالف من المعارضة اليوم الاثنين ترشيح قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، لخوض انتخابات 14 مايو أيار التي يُنظر إليها على أنها ربما تكون الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث.

ويستمد قليجدار أوغلو دعما معنويا كبيرا من انتصار المعارضة في 2019 حين ألحق حزب الشعب الجمهوري الهزيمة بحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان في إسطنبول ومدن كبيرة أخرى في الانتخابات المحلية، وذلك بفضل دعم أحزاب المعارضة الأخرى.

وتقلص دعم أردوغان بفعل أزمة تكاليف المعيشة مع تصاعد التضخم والاضطرابات الاقتصادية على مدى سنوات، فيما يمنح قليجدار أوغلو ميزة إضافية.

وقال قليجدار أوغلو أمام بضعة آلاف من مؤيديه وهم يهتفون خارج مقر حزب السعادة، أحد الأحزاب الستة في كتلة المعارضة، "سنحكم تركيا بالمشاورات والتوافق".

ويقول منتقدو قليجدار أوغلو إنه يفتقر إلى قدرة أردوغان على حشد الجماهير وإلى رؤية واضحة أو مقنعة لما سيكون عليه عصر ما بعد أردوغان.

وقال جونول تول، رئيس برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن إن أنصاره يؤكدون سمعته كبيروقراطي يتمتع بالأخلاقيات الواجب توافرها فيمن يخوض غمار العمل العام.