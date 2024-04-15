محللون: تركيا تستغل المسيّرات لإيجاد نفوذ في الساحل الأفريقي

قال محللون إن أنقرة تسعى لتعزيز تحالفاتها في الساحل الأفريقي وغرب القارة السمراء، عن طريق تسليح جيوش تلك الدول، ما قد يعرضها لعقوبات من دول غربية فقدت نفوذها في المنطقة.

يأتي ذلك، بعد تسلم جيش بوركينا فاسو 12 طائرة مسيرة تركية، لتعزيز قدراته العسكرية في مواجهة الجماعات المسلحة.

وعبر الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري عن سعادته بانضمام طائرات "بيرقدار TB 2" التركية التي "أثبتت نفسها" إلى أسطول الجيش البوركيني، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وكانت مالي التي يحكمها انقلابيون عسكريون أيضًا قد تسلمت عدة شحنات من طائرات بيرقدار المسيرة التركية، وآخرها كان في يناير/ كانون الثاني.