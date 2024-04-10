ما الذي تبحث عنه إيران في أفريقيا؟

الاتفاقيات العسكرية بين إيران والدول الأفريقية

وأكدت طهران، مرارًا، أنها ستوسّع برنامج مبيعات الأسلحة بعد انتهاء حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران في أكتوبر 2023.

وفي نوفمبر 2023، ناقش سفير إيران في بوركينا فاسو مع وزير خارجية البلاد زيادة التعاون الدفاعي، والذي شمل تصدير المعدات العسكرية، وإصلاح المروحيات العسكرية، وتدريب قوات الأمن في بوركينا فاسو.

وفي مايو 2023، استضاف محمد رضا أشتياني، وزير الدفاع الإيراني، ساديو كامارا، وزير الدفاع المالي، وناقش معه تجهيز وتدريب القوات العسكرية المالية لمحاربة الإرهاب.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، سافر علي لامين زين، رئيس وزراء النيجر، إلى طهران لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون مع الحكومة الإيرانية.

وفي الصور التي بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، كان محمد رضا أشتياني من بين المسؤولين الذين وقّعوا على الوثائق، لكن لم تتحدث إيران ولا النيجر عن توقيع العقد الدفاعي والعسكري، ولم تقدم إيران حتى الآن أي تفاصيل حول تعاونها العسكري مع دول الساحل أو الدول الأفريقية الأخرى.

هل ترسل إيران طائرات دون طيار إلى أفريقيا؟

كما يتحدث التقرير عن عزم طهران إرسال طائرات مسيرة إلى الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن "الطائرات دون طيار إيرانية الصنع جذبت اهتمام دول مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم، خاصة روسيا التي تستخدم هذه الطائرات في الحرب في أوكرانيا".

ووفق التقرير، "أصبحت الطائرات العسكرية دون طيار جزءًا مهمًا وحيويًا في الحروب الحديثة، وفي صراعات القارة الأفريقية، يشار إليها أيضًا باسم "الورقة الرابحة".

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير عن استخدام طائرات دون طيار إيرانية في السودان، ففي يناير/كانون الثاني، أعلنت قوات الدعم السريع، وهي قوات عسكرية في السودان، أنها دمرت طائرة دون طيار إيرانية الصنع كانت تحت سيطرة الجيش السوداني.

ووفقًا لوسائل الإعلام السودانية، لعبت الطائرات دون طيار الإيرانية، بما في ذلك مهاجر 6، ومهاجر 4، وأبابيل، "دورًا حاسمًا" في تقدم القوات المسلحة السودانية، في مارس/آذار الماضي، ورغم ذلك تنفي الخرطوم تلقي مساعدات عسكرية من طهران، وتقول إنها تستخدم أسلحة عسكرية مصنوعة في السودان.

واستأنفت إيران والسودان العلاقات الدبلوماسية، في أكتوبر 2023 بعد 7 سنوات من القطيعة بين البلدين، وزار وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي طهران للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن القائد العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يتولّى السلطة فعليًا في البلاد، قد يزور إيران قريبًا.

كما نُشرت تقارير عن استخدام طائرات إيرانية دون طيار في أجزاء أخرى من أفريقيا. واتُهمت الحكومة الإيرانية بتقديم طائراتها العسكرية دون طيار لجيش البلاد خلال الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا.

وذكرت مجموعة الصحافة الاستقصائية "Bellingcat" هذه القضية في تحليلها للعام 2021، ومثل السودان، لم توافق إثيوبيا على شراء طائرات دون طيار من إيران أو استخدامها في الحرب.