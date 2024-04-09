بلومبيرغ: مسيّرات إيران تشكل "خطرا عاجلا" على استقرار الشرق الأوسط

كشف تقرير لموقع "بلومبيرغ" الأمريكي، أن الطائرات بدون طيار الإيرانية (المسيرات) قادرة على تغيير طبيعة الصراع في جميع أنحاء العالم، وأنها تشكل خطرا عاجلا على استقرار الشرق الأوسط، بصورة خاصة.

وقال إن دبلوماسية الطائرات بدون طيار التي تتبعها إيران تُساهم في كسب العملات الأجنبية لتمويل صناعتها الدفاعية، وتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية، وجعلها تاجر أسلحة هائلًا؛ مع القدرة على تغيير طبيعة الصراع في جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا الكشف، بحسب التقرير، في أعقاب تكثيف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية في العامين الماضيين في خمس دول أخرى على الأقل، من أمريكا الجنوبية إلى آسيا الوسطى.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت روسيا في تصنيع طائرات إيرانية بدون طيار لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، ما رفع عدد الدول التي تستخدم التكنولوجيا أو المساعدة أو الأجزاء الإيرانية إلى 12 دولة على الأقل.

وأضاف التقرير أن إتقان إيران لحرب الطائرات بدون طيار ذات التقنية المنخفضة نسبيًّا يُشكل مخاطر جديدة عاجلة على استقرار الشرق الأوسط، كما أن دور طهران المتزايد في نشر التكنولوجيا التخريبية للميليشيات والجيوش القريبة والبعيدة أدى إلى إثارة العداوات الإقليمية في أربع قارات.