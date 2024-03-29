مستفيدة من أخطاء فرنسا.. الصين توسع نفوذها في الساحل الأفريقي

تسعى الصين إلى توسيع دائرة نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي لا سيما مالي والنيجر وبوركينافاسو، مستفيدة من أخطاء فرنسا وانحسار نفوذها وانسحابها من هذه الدول، ورأى خبراء أن التحولات التي شهدتها المنطقة أغرت الجهات الخارجية لبسط نفوذها فيها.

وأجرى المبعوث الصيني الخاص بالشؤون الأفريقية ليو يوكسي جولة في دول الساحل الأفريقي التي شكلت تحالفًا إقليميًا جديدًا وهي: بوركينافاسو، ومالي، والنيجر، حيث بحث سبل تعزيز التعاون بينها وبين بكين.

وفي العاصمة النيجرية نيامي التقى يوكسي رئيس الحكومة الانتقالية علي الأمين زين، حيث استعرض أمامه المشاريع التنموية التي تقوم بها الصين في هذا البلد "خدمة لمصالح الناس" بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية في النيجر.

وأدى يوكسي زيارة إلى مالي حيث التقى رئيس المجلس العسكري هناك العقيد عاصمي غويتا، وشدد في اللقاء على أن "بين بكين وباماكو مشاريع مستمرة ووجهات نظر تعاونية في عدة مجالات".

معركة أكبر

وعلّق المحلل السياسي النيجري محمد الحاج عثمان على هذه الجولة الصينية بالقول إن بكين تريد دورًا لها في الساحل الأفريقي ضمن معركة أكبر نجد فيها كلاً من روسيا، والولايات المتحدة، وتركيا.

وأوضح الحاج عثمان في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "دخول الصين إلى المنطقة يتم بعيدًا عن الأنظار لأنه لا يهتم بمجالات أمنية أو عسكرية تكون ظاهرة للعيان بل من خلال ضخ استثمارات، وهذا أمر عملت عليه الدبلوماسية الصينية منذ سنوات إن لم نقل منذ عقود لذلك".

واعتبر أنّ "فُرص نجاح الصين في فرض موطئ قدم لها تبدو قوية خاصة أن الأنظمة الحاكمة في المنطقة، الآن، تعبر عن خطاب سيادي، وتعاون مثمر والندّ للندّ".