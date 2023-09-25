أرمن "قره باغ" يبدؤون نزوحاً جماعياً إلى أرمينيا: لن نقبل العيش كجزء من أذربيجان

عبر نحو 1050 أرمينياً من إقليم ناغورني قره باخ باتجاه أرمينيا، الأحد، بالسيارات، فيما يبدو نزوحاً جماعياً، بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي قبل أقل من أسبوع. فيما قال أحد قادة الإقليم إن الشعب الأرمني في "قره باغ" لن يقبل العيش تحت سلطة أذربيجان.

وقالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن 1050 شخصاً دخلوا إلى أرمينيا ، قادمين من ناغورني قرة باغ".

وقالت قيادة إقليم ناغورني قرة باغ الانفصالي لرويترز في وقت سابق من يوم الأحد، إن الأرمن في ناغورني قرة باغ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.