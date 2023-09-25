أرمن "قره باغ" يبدؤون نزوحاً جماعياً إلى أرمينيا: لن نقبل العيش كجزء من أذربيجان
عبر نحو 1050 أرمينياً من إقليم ناغورني قره باخ باتجاه أرمينيا، الأحد، بالسيارات، فيما يبدو نزوحاً جماعياً، بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي قبل أقل من أسبوع. فيما قال أحد قادة الإقليم إن الشعب الأرمني في "قره باغ" لن يقبل العيش تحت سلطة أذربيجان.
وقالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن 1050 شخصاً دخلوا إلى أرمينيا ، قادمين من ناغورني قرة باغ".
وقالت قيادة إقليم ناغورني قرة باغ الانفصالي لرويترز في وقت سابق من يوم الأحد، إن الأرمن في ناغورني قرة باغ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.
وقالت الوكالة إن من معهم الوقود اتجهوا بسياراتهم عبر ممر لاتشين باتجاه الحدود مع أرمينيا، فيما أظهرت الصور عشرات السيارات تخرج من العاصمة ليلاً باتجاه الممر الجبلي المليء بالمنحنيات.
واضطر الأرمن في قرة باغ، وهي منطقة معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان لكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر/ أيلول بعد عملية عسكرية خاطفة قام بها جيش أذربيجان الأكثر عدداً وقوة خلال 24 ساعة.
وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة في باقي البلاد، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع. لكن دافيد بابايان، مستشار رئيس (جمهورية أرتساخ) التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد، قال: "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".
وتابع قائلاً "مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوما ما أمام الله على خطاياهم".
وقال قادة الأرمن في قرة باغ في بيان إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق كل الذين شردتهم عملية أذربيجان العسكرية ويريدون المغادرة إلى أرمينيا.
وتكدست سيارات مليئة بمئات الأشخاص، بالقرب من قرية كورنيدزور على حدود أرمينيا وهي تعبر إلى أرمينيا. ولم يتضح بعد متى سيتحرك الجزء الأكبر من الأرمن إلى أرمينيا.
حماية الأرمن
يواجه رئيس الوزراء نيكول باشينيان دعوات للاستقالة لفشله في إنقاذ "قرة باغ". وقال باشينيان في كلمة إلى مواطنيه، الأحد، إن بعض المساعدات وصلت لكن يبدو أن النزوح الجماعي أمر لا مفر منه.
وأضاف "يظل أرمن ناغورني قرة باغ عرضة للتطهير العرقي... الإمدادات الإنسانية وصلت إلى ناغورني قرة باغ خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع".
وتابع قائلا "إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورني قرة باغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في ناغورني قرة باغ سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص".
ونقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء قوله "حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورني قرة باغ".
وقد يؤدي نزوح جماعي إلى تغيير توازن القوى الدقيق في منطقة جنوب القوقاز، التي يسكنها مزيج من العرقيات وتمر بها خطوط أنابيب للنفط وللغاز، وتتصارع روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران على النفوذ هناك.
لكن النصر الذي حققته أذربيجان الأسبوع الماضي وضع نهاية حاسمة لواحد من "الصراعات المجمدة" التي دامت عقوداً بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. وقال الرئيس إلهام علييف إن "قبضته الحديدية" جعلت فكرة وجود منطقة مستقلة لعرقية الأرمن في قرة باغ من الماضي وإن المنطقة ستتحول إلى "فردوس" في أذربيجان.
وتقول أرمينيا إن أكثر من 200 شخص قُتلوا وأصيب 400 آخرون في عملية أذربيجان العسكرية.