"تركت كل شيء هناك".. لاجئون من قره باغ يبدؤون حياة جديدة في أرمينيا

ووضع في مركز الاستقبال في كورنيدزور حوالي عشرة أجهزة كمبيوتر، وخلفها كان متطوعون يسجلون أسماء اللاجئين الواصلين، وأرقام الاتصال بهم، فيما يقوم أعضاء الصليب الأحمر الأرمني بتنظيم لعبة كرة طائرة مع الأطفال أو يوزعون الطعام.

قبر ابنها

تقول إيسخانيان إن منزلها في ستيباناكيرت، "عاصمة" ناغورني قره باغ، تعرض لأضرار بسبب القصف الذي رافق الغزو الخاطف الذي نفذته أذربيجان، الأسبوع الجاري، في هذا الإقليم القوقازي، الذي تسكنه غالبية أرمينية.

لكن إيسخانيان وصلت من قرية إغتساهوغ الحدودية، وقالت: "ذهبت الى إغتساهوغ لزيارة قبر ابني الذي قتل خلال الحرب في التسعينيات عندما قصفوا القرية".

وكان ناغورني قره باغ، الذي ألحقته السلطات السوفيتية بالأراضي الأذربيجانية عام 1921، مسرحًا لحربين بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، أذربيجان وأرمينيا: واحدة خلال الأعوام 1988- 1994 وأسفرت عن 30 ألف قتيل، والأخرى في خريف عام 2020 وأسفرت عن 6500 قتيل.

وهذه المرة، انتهت العملية العسكرية في 24 ساعة، إذ لم تكن القوات الانفصالية بثقل باكو نفسه، ورفضت يريفان زج قواتها في نزاع جديد بهذه المنطقة.

تؤكد الأرمنية العجوز أن سكان ستيباناكيرت يواجهون صعوبات هائلة في حياتهم اليومية، وتقول: "لقد تضرر منزلي جراء القصف على ستيباناكيرت.. الناس يطبخون في الخارج لأنه لم يعد هناك كهرباء، إنهم يطبخون على نار الحطب.. أما هؤلاء الذين أتوا من القرى ولجؤوا إلى ستيباناكيرت فينامون في العراء".

وتضيف: "سيكون من المستحيل العودة للعيش في ناغورني قره باغ" مع الأذربيجانيين، طالما أن الحقد عميق إلى هذا الحد بين شعبي هذه المنطقة، التي أعلنت استقلالها عن باكو من جانب واحد عام 1991، بدعم من يريفان.

وللدين في هذه المنطقة دور مهم جدًا بين أرمينيا المسيحية منذ القرن الرابع، وأذربيجان الشيعية الواقعة على ضفة بحر قزوين.