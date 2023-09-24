خسارة قره باغ تخلط الأوراق.. أرمينيا تخرج من عباءة الدب الروسي

في خطوة تؤكد إعادة خلط أوراق النفوذ الروسي في القوقاز، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، تبديل تحالفاته والابتعاد عن موسكو بعد غزو أذربيجان إقليم ناغورني قره باغ.

باشينيان اعتبر في كلمة متلفزة أنّ تحالفات بلاده الحالية "غير مجدية"، في إشارة ضمنية إلى علاقاته الطويلة الأمد مع موسكو الموروثة منذ كانت أرمينيا جزءًا من الاتحاد السوفياتي.

وقال: "إن أنظمة الأمن الخارجي التي تنضوي فيها أرمينيا أثبتت أنها غير مجدية لحماية أمنها ومصالحها".