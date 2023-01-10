أرمينيا "المستاءة" ترفض استضافة مناورات عسكرية مع روسيا هذا العام

وتتهم يريفان خصوصًا جنود حفظ السلام الروس المنتشرين في ناغورني قره باغ بعدم التحرك، في حين تعطل أذربيجان منذ أسابيع حركة المرور على شريان حيوي لإمداد الجيب موضع النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد باشينيان الثلاثاء: "كتيبة حفظ السلام الروسية يجب أن تضمن حركة طبيعية على ممر لاتشين".

وأضاف: "في حال تبين فجأة أن روسيا عاجزة عن القيام بواجباتها، فينبغي عليها التوجه إلى الأمم لمتحدة".

وتأخذ يريفان على موسكو أيضا عدم لعب دور الوسيط خلال مواجهات عنيفة عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أيلول/سبتمبر، في حين طلبت يريفان مساعدة من منظمة معاهدة الأمن المشترك التي هي عضو فيها.

وردا على سؤال حول انتقادات باشينيان، سعى الكرملين إلى التهدئة مؤكدا أن "أرميينا حليف مقرب جدا ستواصل روسيا الحوار معها بما يشمل المسائل الحساسة حتى".