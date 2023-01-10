أرمينيا "المستاءة" ترفض استضافة مناورات عسكرية مع روسيا هذا العام
أعلنت أرمينيا الثلاثاء رفضها خلال العام 2023 استضافة مناورات عسكرية في إطار تحالف عسكري تقوده روسيا على خلفية استيائها من موسكو، بسبب تعطيل محور حيوي لإمداد جيب ناغورني قره باغ.
وأتى هذا الإعلان فيما أبدت أرمينيا مرات عدة استياءها من حليفها الروسي، الذي تأخذ عليه عدم التحرك في وجه "استفزازات" أذربيجان بشأن ناغورني قره باغ حيث نشرت موسكو، المشغولة بغزوها أوكرانيا، قوة حفظ سلام.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال مؤتمر صحفي "تعتبر أرمينيا أنه من غير المناسب إجراء مناورات لمنظمة معاهدة الأمن المشترك هذه السنة، هذه المناورات لن تحصل"، وتأخذ يريفان على موسكو عدم التدخل لمنع إقفال أذربيجان شريانا حيويا في ناغورني قره باغ.
وأضاف باشينيان أن يريفان أبلغت قرارها إلى إدارة التحالف العسكري هذا الذي تقوده موسكو ويضم بضع جمهوريات سوفيتية سابقة.
وأخذ رئيس الوزراء الأرمني على هذا التحالف "رفضه إدانة تصرفات أذربيجان"، وعلى روسيا عدم الاضطلاع بدورها كـ"ضامنة لأمن" أرمينيا.
قال باشينيان "كانت أرمينيا تتوقع أفعالا محددة من شركائها الروس ومن شركاء آخرين في مجال الأمن. لكن قيل ليريفان إن حدود أرمينيا وأذربيجان لم تخضعا للترسيم".
وتتهم يريفان خصوصًا جنود حفظ السلام الروس المنتشرين في ناغورني قره باغ بعدم التحرك، في حين تعطل أذربيجان منذ أسابيع حركة المرور على شريان حيوي لإمداد الجيب موضع النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.
وأكد باشينيان الثلاثاء: "كتيبة حفظ السلام الروسية يجب أن تضمن حركة طبيعية على ممر لاتشين".
وأضاف: "في حال تبين فجأة أن روسيا عاجزة عن القيام بواجباتها، فينبغي عليها التوجه إلى الأمم لمتحدة".
وتأخذ يريفان على موسكو أيضا عدم لعب دور الوسيط خلال مواجهات عنيفة عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أيلول/سبتمبر، في حين طلبت يريفان مساعدة من منظمة معاهدة الأمن المشترك التي هي عضو فيها.
وردا على سؤال حول انتقادات باشينيان، سعى الكرملين إلى التهدئة مؤكدا أن "أرميينا حليف مقرب جدا ستواصل روسيا الحوار معها بما يشمل المسائل الحساسة حتى".