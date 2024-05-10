تشاد.. بوادر أزمة سياسية بعد إعلان فوز ديبي برئاسة البلاد

لاحت في تشاد، الجمعة، بوادر أزمة سياسية؛ مع إعلان فوز رئيس المرحلة الانتقالية محمد إدريس ديبي إنتو، بالاستحقاق الرئاسي، فيما أعلن أبرز منافسيه سوكسيه ماسرا فوزه هو الآخر.

وسارع ماسرا إلى التحذير من التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وقالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على 61.03% من الأصوات، متفوقا على ماسرا الذي حصل على 18.53%.

ويسود ترقب الآن ما إذا كان المجلس الدستوري سيصادق على النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات.