تشاد.. ظهور مقرب من "فاغنر" في حملة ديبي الانتخابية يثير جدلا (صورة)

أثار ظهور أحد المقربين من شركة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية في حملة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي الرئاسية جدلًا في تشاد، وفق ما ذكره تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وأوضح تقرير المجلة أن حملة الرئيس الانتقالي والمرشح للانتخابات الرئاسية التشادية محمد إدريس ديبي استقبلت الروسي ماكسيم شوغالي، وهو صديق سابق مقرب لإيفغويني بريغوجين، ممول مجموعة "فاغنر" الذي توفي في أغسطس 2023.

وتمت مشاركة الصورة يوم الاقتراع، في 6 مايو،على قناة "تليغرام" للروسي مكسيم شوغالي، الذي ظهر إلى جانب أعضاء إحدى فرق حملة محمد إدريس ديبي، رئيس المرحلة الانتقالية والمرشح للانتخابات الرئاسية في تشاد.