محمد إدريس ديبي
محمد إدريس ديبي رويترز

فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبو بانتخابات الرئاسة

أعلنت هيئة الانتخابات الحكومية في تشاد أن رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 6 من مايو/ أيار بعد حصوله على 61.3% من الأصوات.

واستندت الهيئة إلى نتائج أولية، صدرت، الخميس، رغم إعلان منافسه الرئيسي فوزه أيضاً، حيث تفوق ديبي على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الذي حصل على 18,53%، وفق "فرانس برس".

ومن المقرر أن يصادق المجلس الدستوري على النتائج التي أفرزت فوز الرئيس المؤقت ديبي.

ويوسع ديبي بفوزه في الانتخابات الرئاسية قبضة عائلته على السلطة المستمرة منذ عقود.

انتخابات
تشاد
محمد إدريس ديبي

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