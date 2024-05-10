فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبو بانتخابات الرئاسة

أعلنت هيئة الانتخابات الحكومية في تشاد أن رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 6 من مايو/ أيار بعد حصوله على 61.3% من الأصوات.

واستندت الهيئة إلى نتائج أولية، صدرت، الخميس، رغم إعلان منافسه الرئيسي فوزه أيضاً، حيث تفوق ديبي على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الذي حصل على 18,53%، وفق "فرانس برس".

ومن المقرر أن يصادق المجلس الدستوري على النتائج التي أفرزت فوز الرئيس المؤقت ديبي.

ويوسع ديبي بفوزه في الانتخابات الرئاسية قبضة عائلته على السلطة المستمرة منذ عقود.