البيت الأبيض يناقش سياسة أمريكا تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وقال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين، يوم الأحد الفائت، في خطاب ألقاه أمام اللوبي اليساري الموالي لإسرائيل جي ستريت، إن "إدارة بايدن ستحكم على الحكومة الجديدة في إسرائيل على أساس سياساتها وليس على أساس هوية وزراء معينين".

ووفقا للموقع، لم يتم اتخاذ قرارات خلال المناقشة التي جرت في البيت الأبيض، لكن السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، ألمح في بداية الأسبوع إلى أن الإدارة لن تعمل بشكل مباشر مع بن غفير وسموتريتش.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سأل الصحفي آفي تريغير، نيدس، عدة مرات عما إذا كان كبار المسؤولين في إدارة بايدن سيعملون مع السياسيين اليمينيين المتطرفين. ورد نيداس "سنعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو".

كما ناقش المشاركون في الاجتماع في البيت الأبيض، تعزيز المصالح الأمريكية ومطالب الولايات المتحدة من الحكومة الجديدة في إسرائيل في المنطقة الفلسطينية، وقضية حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون.

وذكر الموقع، أنه في خطابه في بداية الأسبوع، قدم بلينكين بعض هذه القضايا، وأكد أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة الجديدة عدم الإضرار بحقوق الأقليات ومجتمع المثليين جنسيا.