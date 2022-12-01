اليميني إيتمار بن غفير يتسبب في صدام إسرائيلي

صدام بين المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل والسبب إيتمار بن غفير السياسي اليميني المتطرف.

فقد تعهد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بعدم السماح لأي سياسي بالتدخل في قرارات الجيش أو تمرير أجندته الحزبية الخاصة.

جاء تعهد كوخافي خلال اجتماع أجراه مع قائد لواء النخبة "جفعاتي" وقادة ميدانيين آخرين بالجيش، إثر القضية التي شغلت الشارع الإسرائيلي أخيرًا، والتي تتعلق بجندي ضمن هذا اللواء، كان توعد نشطاء اليسار المتضامنين مع فلسطينيين بالخليل، بأن بن غفير سيضع حدًّا لموقفهم هذا، إذ قال في مقطعٍ مصوّر "لقد خسرتم… انتهى وقت اللهو".

ضجة الجندي المتهكم أودته للسجن ودفعت كوخافي بالتوعّد لبعض السياسيين، وحمل حديثه خطورة تأثر الجيش بالتحولات السياسية التي تشهدها إسرائيل منذ صعود التيار القومي والأحزاب المنتمية للصهيونية الدينية.