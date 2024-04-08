أوكرانيا حاضرة في الاعترافات الجديدة للمشتبه بهم بتنفيذ هجوم موسكو

وحول أهمية الاعترافات الجديدة رأى خبراء روس، أن ما تم الكشف عنه بمثابة "أدلة تثبت تورط أوكرانيا بهذا الهجوم"، فيما رأى آخرون أن موسكو لن تقدم على خطوات اتجاه "محاسبة أوكرانيا"، إلا بعد انتهاء التحقيقات بشكل كلي.

أدلة جديدة

وقال الباحث في الشؤون الأمنية إيفان تيميشينفو، إن "ما تم عرضه على لسان المنفذين يدل على أن الشبكة التي تقف خلف الهجوم واسعة جدًّا، وما زال عدد من المطلوبين التي ترد أسماؤهم في التحقيق طلقاء".

وأضاف تيميشينفو لـ"إرم نيوز"، أن "لمسات كييف حاضرة خاصة أن المتهمين أقروا أنه تم إخبارهم بأن يذهبوا إلى كييف بعد تنفيذ الهجوم وعندما يصلون إلى الحدود الأوكرانية كان عليهم أن يتصلوا بشخص قالوا إن اسمه، قاقاه، وهو من سيسهل لهم العبور".

وتابع: "كذلك ورد اسم المنسق ويلقب نفسه باسم "سيف الله" الذي أخبرهم أيضا بأن يتواصلوا معه عند الوصول إلى الحدود لتسهيل الدخول وإيصالهم إلى كييف، وبعدها الحصول على المكافأة المالية التي تقدر بـ(11 ألف دولار)".

وأردف الباحث أن "النقطة الأهم هي ما تطرق له الأمن الفيدرالي في تقريره، أنه وبالتزامن مع فرار المهاجمين كان هناك نشاط ملحوظ للقوات الأوكرانية على الحدود وهذا مرتبط بوصولهم إلى الحدود وتسهيل دخولهم، هذه الاستنتاجات توضح أن كييف من دبرت وخططت ونفذت والوسيلة كانت داعش".

وأشار إلى أن "الملفت بالموضوع وما يثير الشبهات حول وجود أطراف أخرى غير داعش، هو العودة لدراسة عمليات هذا التنظيم والتي تعتمد على انتحاريين، أي أن موضوع تنفيذ الهجوم وعودة المنفذين هذا أمر نادر جدًّا وليس من عادات داعش؛ لذلك هذه أول زاوية فتحت باب الشك بوجود مخططين خارجيين".

ولفت تيميشينفو إلى أن"المزيد والمزيد سيتكشف في الأيام المقبلة حتى تصبح الصورة واضحة تمامًا لكل المجتمع الدولي، وأن لا يكون للمنفذ أي حجة للتهرب من المسؤولية".