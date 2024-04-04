اعتقال متورطين جدد في "هجوم كروكوس" قرب موسكو (فيديو)‎

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق اليوم الخميس، أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي لأولئك الذين أمروا بالهجوم "الإرهابي على كروكوس" هو الإضرار بوحدة الشعب الروسي.

فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أيضا، وخلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى روسيا، في صيغة "طاولة مستديرة" حول الوضع في أوكرانيا: "كما تعلمون، فإن ملابسات هذا الهجوم الإرهابي تخضع الآن إلى التحقيق بشكل مكثف، من قبل لجنة التحقيق، ومكتب المدعي العام، والسلطات المختصة الأخرى".