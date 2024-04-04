اعتقال متورطين جدد في "هجوم كروكوس" قرب موسكو (فيديو)
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ثلاثة أشخاص ينحدرون من آسيا الوسطى متورطين في تنظيم الهجوم على مبنى "كروكوس سيتي هول"، أحدهم يحمل الجنسية الروسية.
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الذي نشر مشاهد لاعتقال المتهمين الثلاثة، فإن "أحد المعتقلين متورط في تجنيد شركاء وتمويل الهجوم الإرهابي"، فيما "قام شريكان آخران بتحويل الأموال لشراء الأسلحة والمركبات المستخدمة في الهجوم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق اليوم الخميس، أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي لأولئك الذين أمروا بالهجوم "الإرهابي على كروكوس" هو الإضرار بوحدة الشعب الروسي.
فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أيضا، وخلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى روسيا، في صيغة "طاولة مستديرة" حول الوضع في أوكرانيا: "كما تعلمون، فإن ملابسات هذا الهجوم الإرهابي تخضع الآن إلى التحقيق بشكل مكثف، من قبل لجنة التحقيق، ومكتب المدعي العام، والسلطات المختصة الأخرى".
وأضاف لافروف: "أصبح واضحا الآن، وجود أثر أوكراني، خاصة وأن تورط أوكرانيا في العديد من الأعمال الإرهابية الأخرى على الأراضي الروسية، لم يعد موضع شك".