معبد هندوسي على أنقاض مسجد.. مؤشر على صعود اليمين الديني في الهند

سلّط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على دلالات بناء معبد هندوسي على أنقاض مسجد في الهند. وقالت الصحيفة، إن استبدال مسجد في الهند، وإحلال موقع هندوسي مقدس مكانه "علامة قوية على صعود اليمين الديني في الهند".

وذكرت أن هذا المشروع دام عقودًا من الزمن، ورعاه رئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي.

وأضافت أن "المسجد الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر أصبح مركزيًا في معركة محتدمة بين المسلمين والهندوس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "مودي الآن يوشك على الوفاء بتعهده ببناء معبد للإله الهندوسي "رام"، حيث يعتقد الكثيرون من الهندوس أن موقع المسجد هو مسقط رأس الإله".

وقالت إن "المسجد الذي حمل اسم مسجد بابري، تم تدميره على يد حشد من الهندوس، بتحريض من السياسيين اليمينيين الذين وصفوه بأنه مثال على إذلال الهندوس في الهند من خلال قهر الحكام المسلمين قبل مئات السنين".

ورأت الصحيفة، أن "المعبد الجديد الذي أقيم مكان المسجد يعد الرمز الأكثر وضوحًا حتى الآن لجهود مودي وحزبه لرفع مستوى الديانة الهندوسية في الحياة العامة الهندية، وذلك أحيانًا على حساب الأقلية المسلمة في البلاد".