لماذا رفضت روسيا والصين مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؟

"تضليل متعمد.. مسيّس وضبابي".. هذه بعض الأوصاف التي أطلقها مندوبا روسيا والصين على مشروع القرار الأمريكي الأخير بشأن غزة.

هناك اعتبارات عدة تدفع الدولتين إلى رفض ذلك المشروع، ومواجهته بالـ "فيتو"، قد يكون في محورها أنه "أمريكي".

ويعني ذلك أن على كل من موسكو وبكين أن تقرآ فيه ما خلف السطور، وما بين الكلمات، وصولاً إلى المرامي الحقيقية من مشروع قرار تتبناه واشنطن، وتقول إنه يهدف إلى "وقف إطلاق النار"، وهي التي سبق أن واجهت مشاريع مماثلة برفض قاطع.

ورغم أن النسخ التي عرضتها وسائل الإعلام حول بنود مشروع القرار الأمريكي منذ أمس كانت تركز على أنه يسعى نحو "وقف فوري لإطلاق النار"، فإن الرفض الروسي الصيني انطلق من تلك الفكرة ذاتها.

مشروع القرار، حسب موسكو، لا يكتفي بأنه لا يدعو لوقف فوري، بل هو يعطي ضوءاً أخضر أمريكياً لإسرائيل كي تمضي قدماً باتجاه رفح، المدينة التي يحذّر العالم من اقتحامها بعمل عسكري.

وينص المشروع الأمريكي على "ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف"، و"دعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن".

وهذا ما رأت موسكو أنه لا يتضمن "أية دعوة لوقف إطلاق النار"، بل فقط التأكيد على "ضرورة وقف إطلاق النار"، وهو ما رأت فيه موسكو "تضليلاً متعمداً للمجتمع الدولي"، حسب ما قال المندوب الروسي في مجلس الأمن.