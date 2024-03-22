واشنطن: لا مخرج آمنا للمدنيين من رفح

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، إنه لا يوجد سبيل أمام المدنيين للهروب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال قوات إلى هناك، بينما تضغط واشنطن لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقالت هاريس للصحفيين لدى مغادرتها في رحلة إلى بورتوريكو وفلوريدا: "لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الناس ليكونوا آمنين"، بحسب "رويترز".

وقال نتنياهو، في وقت سابق الجمعة، إن إسرائيل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى رفح جنوبي غزة، وأكد أنها "ستفعل ذلك دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر".