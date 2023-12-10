هل خيّب "فيتو" أمريكا ضد غزة آمال المدافعين عن حقوق الإنسان؟

قال موقع "كومون دريمز" الأمريكي إنه وقبل التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن غزة مساء الجمعة، أكد المدافعون عن حقوق الإنسان أنه لن يكون هناك أي مبرر للولايات المتحدة لعرقلة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، حيث أصبح الوضع الإنساني هناك أكثر خطورة مع تكثيف إسرائيل لقصفها وعملياتها البرية.

ووفق الموقع، "لم تهدد الولايات المتحدة صراحة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الجديد الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الأربعاء، خطوة غير عادية تمثلت في تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، في محاولة لتحفيز المنظمة على التحرك".

لكن روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، قال بحسب ما يشير الموقع: "إن إدارة بايدن لا تدعم إصدار مجلس الأمن لقرارات إضافية متعلقة بغزة في هذا الوقت".

وتطرق الموقع كذلك إلى تصريحات الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية اغنيس كالامارد الخميس التي قالت فيها إن لدى الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي التزام واضح بموجب القانون الدولي للحيلولة دون ارتكاب الفظائع.