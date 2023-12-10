هل خيّب "فيتو" أمريكا ضد غزة آمال المدافعين عن حقوق الإنسان؟
قال موقع "كومون دريمز" الأمريكي إنه وقبل التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن غزة مساء الجمعة، أكد المدافعون عن حقوق الإنسان أنه لن يكون هناك أي مبرر للولايات المتحدة لعرقلة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، حيث أصبح الوضع الإنساني هناك أكثر خطورة مع تكثيف إسرائيل لقصفها وعملياتها البرية.
ووفق الموقع، "لم تهدد الولايات المتحدة صراحة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الجديد الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الأربعاء، خطوة غير عادية تمثلت في تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، في محاولة لتحفيز المنظمة على التحرك".
لكن روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، قال بحسب ما يشير الموقع: "إن إدارة بايدن لا تدعم إصدار مجلس الأمن لقرارات إضافية متعلقة بغزة في هذا الوقت".
وتطرق الموقع كذلك إلى تصريحات الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية اغنيس كالامارد الخميس التي قالت فيها إن لدى الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي التزام واضح بموجب القانون الدولي للحيلولة دون ارتكاب الفظائع.
الانهيار الكامل للنظام الإنساني
وأضافت كالامارد: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للاستمرار في عرقلة اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء ملموس يهدف إلى وقف إراقة دماء المدنيين على نطاق واسع، والانهيار الكامل للنظام الإنساني، بل وحتى الفظائع الأسوأ الناجمة عن انهيار النظام العام ونزوح السكان على نطاق هائل".
وتابعت: "إنه في كل دقيقة ننتظرها يموت أناس، وتتضاعف المخاطر التي تهدد السلام العالمي"، مشيرة إلى ضرورة وضع نهاية للتطبيق الانتقائي للقانون الدولي.
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير الجمعة، إن الفشل في التحرك الآن لتفعيل وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار سيكون أمرا لا يغتفر، فيما اعتبرت مارتا فالديس غارسيا مديرة الشؤون الإنسانية في منظمة أوكسفام الإنسانية الدولية أن "قادتنا السياسيين يفشلون، وبضعف شديد، في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الذي هو العمل الإنساني الوحيد الممكن القيام به والذي يهم حقا في هذا الوقت".
وأضافت غارسيا: "إن الفوضى المنهجية والعسكرية طغت على النظام الإنساني الدولي. وإن حكوماتنا ليس لديها حتى ستار من الدخان الإنساني لتختبئ خلفه الآن في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل حملة العقاب الجماعي".