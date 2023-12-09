أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله "شريكا في المجزرة"

وقالت المنظمة غير الحكومية: "إلى اليوم، عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لا سيما الولايات المتحدة، يجعله شريكا في المجزرة الجارية، ويعطي هذا التقاعس رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال".

ولجأ غوتيريش في دعوته لانعقاد مجلس الأمن إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم، وتتيح له لفت انتباه المجلس إلى "أي مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وأضافت المنظمة: "سيحكم التاريخ على التأخير في إنهاء هذه المذبحة؛ فالحد الأدنى من الإنسانية يقتضي التحرك".

وتابعت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف: "الهدن المؤقتة والتوقف الإنساني والمساعدات الضئيلة التي سمح بدخولها حتى الآن ضئيلة بشكل مهين".

وقالت إن "الضرر الذي حدث سيتطلب سنوات من الدعم الإنساني للتخفيف منه، لكن حجم الخسارة والحزن المصاحب لها قد لا يتسنى تخفيفه أبدا".

وأكدت المنظمة أن مستشفى الأقصى في غزة وحده استقبل 1149 مريضا في قسم الطوارئ في الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر، منهم 350 توفوا لدى وصولهم، مشيرة إلى أن المستشفى "استقبل الأربعاء عدد قتلى أعلى من عدد الجرحى".