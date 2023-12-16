بعد تراجع نفوذها بالساحل.. فرنسا تتجه نحو القرن الأفريقي

زار وزيران فرنسيان جيبوتي للتباحث حول إمكانية تجديد اتفاقية دفاعية بين البلدين، في توجه يرى محللون أنه يرتبط بالخسائر التي تلقتها باريس في الساحل الأفريقي.

والتقى وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بوزير الدفاع والخارجية في جيبوتي حسن عمر برهان ومحمود علي يوسف، وأعرب الوزيران الفرنسيان عن رغبتهما في التوصّل إلى اتفاق "تبادل المنفعة".

وبحسب محللين، فإن فرنسا لا تريد خسارة نفوذها في منطقة القرن الأفريقي خاصة في جيبوتي التي لها موقع إستراتيجي؛ إذ تطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إنه "من خلال هذه الزيارة، يتبين أن فرنسا تخشى تكرار ما حدث في الساحل الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي، رغم أنها مرتبطة أيضا بالأمن الإقليمي في ظل هجمات الميليشيات الحوثية".