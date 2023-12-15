روسيا تغير جلدها في الساحل بـ"فيلق أفريقيا"

ولفتت الصحيفة إلى أن عملية إعادة تشكيل النفوذ هذه تمتد من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ليبيا والسودان ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، مشيرة إلى أن بوركينا فاسو والنيجر، اللتين شهدتا انقلابات في السنوات الأخيرة، تمثلان حدودًا جديدة حيث تهدف روسيا إلى توسيع أنشطتها.

وتشمل أهداف فيلق أفريقيا كما حددها كوروتشينكو، تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في أفريقيا لدعم البلدان التي تسعى إلى التحرر من الاعتماد على الاستعمار الجديد، وتطهير الوجود الغربي، وتحقيق السيادة الكاملة، إذ تتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع الأهداف الجيوسياسية الأوسع لروسيا في سعيها إلى سد الفجوة بين الغرب و"الجنوب العالمي".

ويُنظر إلى إنشاء الفيلق الأفريقي على أنه منافس لشركة فاغنر، بهدف استيعاب أنشطتها وأفرادها، إلا أن العملية الانتقالية تواجه تحديات، تتجلى في دعوات التجنيد العامة على تطبيق تيليجرام؛ ما يشير إلى صعوبات في دمج مقاتلي فاغنر السابقين في الهيكل الجديد.

وتعد مالي بمثابة دراسة حالة، إذ تسلط الضوء على تعقيدات الانتقال من فاغنر إلى الفيلق الأفريقي، لا سيما في المناطق التي تتمتع فيها فاغنر بتاريخ من المشاركة. ويسلط الاستيلاء على كيدال، الذي تم الاحتفال به باعتباره نصرًا مشتركاً للجيش المالي وشركة فاغنر، الضوء على التحديات التي تواجه العملية الانتقالية.

كما تظهر بوركينا فاسو كأرض غير مستغلة نسبيًّا بالنسبة لموسكو، ما يوفر فرصة جديدة لروسيا لنشر نظامها الجديد. وتشير التطورات الأخيرة، بما في ذلك زيارة زعيم الانقلاب في بوركينا فاسو إلى القمة الروسية الأفريقية والإعلان عن إنشاء محطة مدنية للطاقة النووية، إلى نفوذ روسيا المتزايد في البلاد.

التعاون العسكري بين النيجر وروسيا

وأصبحت النيجر أيضًا نقطة محورية لموسكو، حيث زارها نائب وزير الدفاع إيفكوروف ووقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، وبينما يتنامى النفوذ الروسي في النيجر، فإن وجود الولايات المتحدة في البلاد يحافظ على توازن ديناميكي.

وأكدت لوموند أن ظهور كتلة إقليمية لمنطقة الساحل، كما رأينا في تحالف دول الساحل، يوفر لموسكو بيئة مواتية لتوسيع نفوذها، موضحة أن هذا التماسك الإقليمي، المبني على معارضة العلاقات الغربية، يسهل النهج الإستراتيجي الذي تتبعه روسيا في أفريقيا، ما يمثل مرحلة ثانية من النفوذ في القارة بعد فاغنر.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية