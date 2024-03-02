"علاقة غرامية" للمدعية العامة تلقي بظلالها على محاكمة ترامب

وقالت، إن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون المعني بقضية ترامب، سكوت مكافي، سيحتاج إلى النظر بعناية فيما إذا كانت مزاعم سوء السلوك المحيطة بويليس مع ناثان ويد، وما أثير عن وجود علاقة خاصة بينهما، تستدعي استبعادهما من محاكمة الرئيس السابق والمتهمين الآخرين في قضية الابتزاز والتدخل في الانتخابات.

ورأت أن العواقب ستكون وخيمة، لا سيما إذا تم استبعاد المدعية ويليس، وهو ما سيضع محاكمة ترامب ومساعديه في حالة من الفوضى العارمة، ينجم عنها تأخيرات واسعة النطاق قد تمتد إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا بقيت ويليس في منصبها، فإن مزاعم العلاقة غير اللائقة ستلاحق فريق الادعاء، متسببة بإثارة الشكوك حول عدالة وحياد محاكمة ترمب بتهمة محاولته تقويض انتخابات جورجيا عام 2020.

وفي أثناء جلسة الاستماع بشأن طلب عزل المدعية العامة فاني ويليس ومكتبها من القضية، قال محامي الدفاع جون ميرشانت إن "ويليس لم تحافظ على المستوى المطلوب من الحياد على النحو المنصوص عليه في التعديل السادس".