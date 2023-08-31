ترامب يدفع ببراءته من تهمة التلاعب بنتائج الانتخابات في جورجيا

أفادت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفى اتهامًا رسميًا موجهًا إليه، ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

ويواجه الرئيس السابق والمرشح الأبرز بين الجمهوريين الساعين إلى خوض السباق الرئاسي في 2024، 13 تهمة بـ"الابتزاز"، وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا إلى قلب نتيجة الانتخابات في الولاية والتي انتهت لصالح الرئيس جو بايدن.

ودفع دونالد ترامب ببراءته في الوثيقة التي رفعها إلى القضاء وتخلَّى فيها عن المثول أمام المحكمة في استدعاء مقرر، الأربعاء المقبل.

وحددت قاضية اتحادية، الرابع من مارس/ آذار 2024، موعدًا لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس السابق، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات العام 2020، بينما يسعى إلى العودة إلى البيت الأبيض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق قاضٍ في ولاية جورجيا، على كفالة بقيمة 200 ألف دولار لدونالد ترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية العام 2020 في الولاية الجنوبية.