ترامب يؤكد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات ضده في جورجيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يعتزم تسليم نفسه في أتلانتا يوم الخميس فيما يتعلق بلائحة الاتهام الصادرة بحقه في ولاية جورجيا.

وذكر ترامب على منصته تروث سوشال أمس الاثنين "سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا يوم الخميس ليتم القبض علي".

ووصف لائحة الاتهام بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.

وأفادت شبكة سي.إن.إن في وقت سابق أن ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس.

وذكرت الشبكة أن ذلك اليوم تم تحديده من خلال مفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون أمس الاثنين بشأن اتفاق مكتوب بين الجانبين يتضمن التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.

وفي لائحة اتهام من 98 صفحة في جورجيا تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، وُجهت إلى ترامب و18 متهما آخرين 41 تهمة جنائية إجمالا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.