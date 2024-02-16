تشاد.. هل يُعجّل "رجل واشنطن" بنهاية حكم ديبي؟

تلوح بوادر سياسية "غير مبشرة" للفرنسيين في تشاد، في ظل تقارب الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي مع روسيا، وتزايد الاهتمام الأمريكي باستبدال هذا الأخير، تزامنا مع عودة سوكسيه ماسرا، أبرز معارض لقيادة الحكومة إلى انتخابات الرئاسة، ويعدّ "رجل واشنطن" في إنجامينا.

ولم تشهد تشاد استقرارا سياسيا منذ استقلالها عام 1960، فمثلها مثل جارتها السودان، بدأت السلطة تنتقل عبر الانقلابات العسكرية من رئيس إلى آخر. وبسبب ثرواتها وأهميتها الجيوسياسية تحولت إلى مركز لطموحات القوى الكبرى ومنصة تنطلق منها إلى ليبيا والسودان، الشاهدتين على صراعات معقدة بين العديد من الأطراف الدولية.

وعقب عودة زعيم المعارضة التشادية السابق سوكسيه ماسرا من المنفى في نوفمبر الماضي، بعد توقيع اتفاق مصالحة مع القادة العسكريين في تشاد، يضمن له إمكانية المشاركة في الأنشطة السياسية، عينته الحكومة الانتقالية في تشاد في منصب رئيس الوزراء في بداية هذا العام.