تشاد.. هل يُعجّل "رجل واشنطن" بنهاية حكم ديبي؟
تلوح بوادر سياسية "غير مبشرة" للفرنسيين في تشاد، في ظل تقارب الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي مع روسيا، وتزايد الاهتمام الأمريكي باستبدال هذا الأخير، تزامنا مع عودة سوكسيه ماسرا، أبرز معارض لقيادة الحكومة إلى انتخابات الرئاسة، ويعدّ "رجل واشنطن" في إنجامينا.
ولم تشهد تشاد استقرارا سياسيا منذ استقلالها عام 1960، فمثلها مثل جارتها السودان، بدأت السلطة تنتقل عبر الانقلابات العسكرية من رئيس إلى آخر. وبسبب ثرواتها وأهميتها الجيوسياسية تحولت إلى مركز لطموحات القوى الكبرى ومنصة تنطلق منها إلى ليبيا والسودان، الشاهدتين على صراعات معقدة بين العديد من الأطراف الدولية.
وعقب عودة زعيم المعارضة التشادية السابق سوكسيه ماسرا من المنفى في نوفمبر الماضي، بعد توقيع اتفاق مصالحة مع القادة العسكريين في تشاد، يضمن له إمكانية المشاركة في الأنشطة السياسية، عينته الحكومة الانتقالية في تشاد في منصب رئيس الوزراء في بداية هذا العام.
وقال محمد إدريس ديبي، الأمين العام الجديد للرئاسة التشادية، إن ماسرا سوف تستمر سلطته خلال الفترة الانتقالية إلى غاية تسليم الحكم المدني.
وكان ماسرا قد فر من تشاد في أكتوبر 2022 بعد أعمال شغب وعنف شهدتها البلاد، عقب احتجاجات ضد تمديد فترة الحكم العسكري الانتقالي، والتي تضمنت أيضا هجمات على القوات الفرنسية في البلاد.
وتعددت تفسيرات المحللين حول أبعاد عودة زعيم حزب التغيير المعارض إلى البلاد، وتشجيعه للاستفتاء، خاصة أنه عارض بشدة القادة العسكريين الذين وصلوا إلى السلطة في أبريل 2021 بعد اغتيال إدريس ديبي.
كما حث ماسرا أنصاره على التصويت لصالح الدستور في استفتاء ديسمبر 2023، رغم أن بقية أحزاب المعارضة التشادية حثت أنصارها على التصويت بـ "لا" أو مقاطعة الاستفتاء، الأمر الذي أثار تساؤلات حوله.
وكشفت وسائل إعلام إفريقية ومراقبون، أنه في مطلع شهر فبراير الماضي، عُقد اجتماع بين قيادات جماعتين تشاديتين متمردتين مستقرتين في ليبيا، وأن هذا الاجتماع تم تنظيمه بشكل سري من قبل رجال ماسرا.
وبحسب المصادر، تخطط واشنطن لدعم هذه الجماعات المتمردة للإطاحة بالرئيس الحالي محمد إدريس ديبي من خلال ماسرا.
وما يدعم هذه المعلومات هو أن رئيس الوزراء التشادي لم يخف قط علاقاته الوثيقة مع السفارة الأمريكية وممثلي مجتمع الخبراء الأمريكيين المسؤولين عن الشؤون الأفريقية وأقام أيضا في الولايات المتحدة لفترة للدراسة.
وتشاد دولة غنية بالنفط والموارد الطبيعية مثل، الذهب واليورانيوم والحجر والجير والرمل والحصى والكاولين والملح وغيرها، إذ يوفر النفط الذي تنتجه تشاد منذ عام 2003 حوالي 40% من احتياجاتها النفطية. وبحسب مصادر محلية فإن الولايات المتحدة بدأت بالفعل تصدير النفط من تشاد منذ العام الماضي.
وقالت جريدة "جورنال دو تشاد" إن واشنطن وجدت ما كانت تبحث عنه في ماسرا الذي عاد بوجه شاب وديمقراطي، يخفي كل طموحات واشنطن في البلاد، مستغلا أمل الشعب التشادي في الحرية والديمقراطية.
وعلق الجيش التشادي العمل بالدستور بعد اغتيال الرئيس إدريس ديبي في أبريل 2021 على يد المتمردين، وتم حل البرلمان، ثم عين نجله محمد إدريس ديبي (38 عاما) رئيسا مؤقتا للمجلس العسكري الانتقالي.
وكان الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، زار موسكو أواخر الشهر الماضي والتقى خلالها بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بدوره استعداد بلاده للمساعدة على تحقيق الاستقرار في تشاد.