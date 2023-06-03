وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يبحثان ملابسات حادثة إطلاق النار على الحدود

أفاد بيان صادر عن الجيش المصري اليوم السبت، بأن وزير الدفاع المصري محمد زكي، أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لبحث ملابسات حادثة مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص عنصر من أفراد حرس الحدود المصري أعلن عن مقتله هو الآخر.

ووفقا لبيان الجيش المصري، قدم وزير الدفاع المصري واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.