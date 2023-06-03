وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يبحثان ملابسات حادثة إطلاق النار على الحدود
أفاد بيان صادر عن الجيش المصري اليوم السبت، بأن وزير الدفاع المصري محمد زكي، أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لبحث ملابسات حادثة مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص عنصر من أفراد حرس الحدود المصري أعلن عن مقتله هو الآخر.
ووفقا لبيان الجيش المصري، قدم وزير الدفاع المصري واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
في وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حادث إطلاق نار كثيف بالأسلحة الأوتوماتيكية وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية، بينما كشف الناطق باسم الجيش الإسرئيلي أفيخاي أدرعي، عن مقتل 3 جنود إسرائيليين في الحادث.
وأضاف أدرعي أن "المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود المصرية هو شرطي مصري حيث يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقًا ميدانيًا مع قادة أخرين، تواصل قوات جيش الدفاع أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مخربين آخرين".
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان العامة الجنرال هرتسي هاليفي أجرى تحقيقًا وتقييمًا للوضع في مكان الحادث مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة 80.
ونقل عنه قوله: "ما جرى اليوم حادث صعب جدًا سقط خلاله جنديان ومجندة من خيرة أبنائنا في نشاط عملياتي للحفاظ على أمن الحدود مع مصر، نجري تحقيقًا شاملًا ومعمقًا مع الجيش المصري وسنستخلص العبر المطلوبة".