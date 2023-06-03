الجيش المصري يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل

كشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، اليوم السبت، عن تفاصيل حادثة تبادل إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل، أسفرت عن سقوط 3 جنود إسرائيليين، وعنصر أمن مصري.

وقال العقيد غريب عبدالحافظ غريب، على صفحته الرسمية في فيسبوك: "فجر اليوم السبت الموافق 3/6/2023، قام أحد عناصر الأمن المكلف بتأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

وأضاف: "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران؛ مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

ولفت المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إلى أنه "جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".