الجيش المصري يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل
كشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، اليوم السبت، عن تفاصيل حادثة تبادل إطلاق النار على الحدود مع إسرائيل، أسفرت عن سقوط 3 جنود إسرائيليين، وعنصر أمن مصري.
وقال العقيد غريب عبدالحافظ غريب، على صفحته الرسمية في فيسبوك: "فجر اليوم السبت الموافق 3/6/2023، قام أحد عناصر الأمن المكلف بتأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف: "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران؛ مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".
ولفت المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إلى أنه "جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، السبت، أن حادث إطلاق نار كثيف بالأسلحة الأوتوماتيكية وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية، فيما كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن مقتل جنديين إسرائيليين في الحادث.
ولاحقًا، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن جنديًا إسرائيليًا ثالثًا قضى في الحادث ذاته"، ليرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى ثلاثة.
وقال أدرعي في تغريدة عبر صفحته في تويتر: "وقع صباح اليوم حادث أمني في منطقة اللواء الإقليمي فاران، حيث قتل في الحادث جندي ومجندة نتيجة إطلاق نار بالقرب من الحدود. يقوم جيش الدفاع بالتحقيق في ملابسات الحادث ويجري أعمال تمشيط في المنطقة".
وأضاف لاحقاً في تغريدة أخرى، أن "المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود المصرية هو شرطي مصري حيث يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقًا ميدانيًا مع قادة آخرين. تواصل قوات جيش الدفاع أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مخربين آخرين".