تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية وأنباء عن سقوط جرحى

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يفرض حظراً على نشر المعلومات بشأن الحادث الأمني، ونقلت عن مصادر عسكرية أنه تم إرسال قوات أمنية لموقع الحادث لإجراء عمليات تمشيط.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت إن شخصين أصيبا جراء إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية، موضحة أن ملابسات الحادث لا تزال غامضة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات بهذا الشأن.