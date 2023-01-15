الاتحاد الأوروبي يدين إعدام "أكبري" ويدعو إيران إلى إلغاء العقوبة
أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة"، إعدام السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت "علي رضا أكبري" نائب وزير الدفاع الأسبق بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا"، داعيًا في الوقت ذاته إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وأكبري البالغ من العمر 61 عامًا كان يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، وجرى اعتقاله، العام 2018، واتهامه "بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني".
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره، اليوم الأحد، عن تعاطفه مع أسرة أكبري، معلنًا "تضامنه الكامل" مع بريطانيا.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "عقوبة الإعدام تنتهك الحق غير القابل للتصرف في الحياة، والمذكور في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أقصى عقوبة قاسية ولا إنسانية".
وطالب الاتحاد الأوروبي في بيانه إيران بالامتناع عن أي إعدامات في المستقبل واتباع سياسة ثابتة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي وقت مُبكر من يوم أمس السبت، أعلن القضاء تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري بتهمة "الفساد في الأرض وتحرك واسع النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لمخابرات الحكومة البريطانية".
وفي وقت سابق، أدانت بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا، بشدة إعدام "أكبري"، كما دعت لندن سفيرها في طهران لإجراء "مشاورات جزئية".