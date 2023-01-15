الاتحاد الأوروبي يدين إعدام "أكبري" ويدعو إيران إلى إلغاء العقوبة

أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة"، إعدام السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت "علي رضا أكبري" نائب وزير الدفاع الأسبق بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا"، داعيًا في الوقت ذاته إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأكبري البالغ من العمر 61 عامًا كان يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، وجرى اعتقاله، العام 2018، واتهامه "بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني".

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره، اليوم الأحد، عن تعاطفه مع أسرة أكبري، معلنًا "تضامنه الكامل" مع بريطانيا.