"بعد اتفاق مع الجيش".. زعيم معارض يحض على المصالحة في تشاد

دعا زعيم تشادي معارض، الأحد، إلى المصالحة مع النظام العسكري قبل شهر من إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد.

وكان ساكسس ماسرا رئيس حزب "ترانسفورمرز" الذي عاد مؤخرا من منفاه قد فر مع زعماء معارضين آخرين خارج تشاد بعد أيام من حملة القمع التي شنها الجيش ضد التظاهرات التي خرجت في أكتوبر العام الماضي رفضا للحكم العسكري.

وقُتل حينها نحو 50 شخصا وفقا للحكومة، أو ما لا يقل عن 300 شخص وفقا للمعارضة ومراقبين مستقلين، بنيران الشرطة والجيش في العاصمة نجامينا.