بكين تدعو واشنطن لعدم تسييس كورونا

دعت الصين، الولايات المتحدة، إلى عدم إلقاء اللوم على الدول الأخرى، وعدم تسييس وباء كورونا المستجد.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، في تصريح صحفي الاثنين، واشنطن بمحاولة العثور على ”كبش فداء“ للهروب من مسؤولياتها وضرب سمعة الآخرين.

وأضاف شوانغ، أن واشنطن أضاعت وقتها بمواقفها، داعيا إياها إلى عدم تسييس الوباء والإساءة للصين والدول الأخرى.

وأعلنت الصين عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان بؤرة انتشاره، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وظهر كورونا للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، لدى سوق بمدينة ووهان التابعة لإقليم خوبي الصينية، لينتشر خلال فترة قصيرة في أغلب بلدان العالم.

وحتى صباح الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 344 ألف شخص في العالم، توفى أكثر من 14 ألفا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 99 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.