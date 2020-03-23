5 إرشادات مهمة للوقاية من كورونا أثناء التسوق

تتزايد أعداد المتسوقين في المراكز التجارية كلما تعمقت أزمة كورونا، لذلك تتضاعف المخاطر الصحية كلما اكتظت الأسواق خاصة المجمعات الاستهلاكية ومتاجر التجزئة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، التي منها التبضع وشراء الأساسيات، فإن النزول للسوق يبقى من الأولويات التي تتطلب مزيدا من الانتباه والحرص.

ومن بين النصائح التي توفرها الجهات الصحية للمتسوقين.

أولا: اترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بينك وبين المتسوقين الآخرين عند الدفع.

ثانيا: لا تصطحب الأطفال الصغار أو كبار السن معك إلى جولة التسوق.

ثالثا: استمر بتعقيم يديك بعد لمس المنتجات المعروضة للبيع في الأسواق والمراكز الاستهلاكية.

رابعا: تأكد من تعقيم عربات التسوق واستخدم لذلك المحارم الورقية في أثناء استخدامها.

خامسا: تجنب شراء المنتجات الغذائية إذا كانت مكشوفة أو غير محكمة الإغلاق.