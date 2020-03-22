 إصابة البلجيكي مروان فيلايني بفيروس كورونا في الصين – إرم نيوز‬‎

إصابة البلجيكي مروان فيلايني بفيروس كورونا في الصين

إصابة البلجيكي مروان فيلايني بفيروس كورونا في الصين

المصدر: رويترز

أعلن نادي شاندونغ لونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد إصابة لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني بفيروس كورونا عقب عودته إلى الصين.

وكان فيلايني انضم إلى النادي الصيني قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وعاد لاعب الوسط إلى الصين، يوم الجمعة الماضي، للانضمام لصفوف فريقه وخضع للفحص وجاءت النتيجة إيجابية.

وقال الفريق الصيني إن فيلايني لم تكن حرارته مرتفعة ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض وتم وضعه قيد الحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بالعدوى.

وبسبب الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي تأجل موعد انطلاق موسم الدوري الصيني الممتاز إلى أجل غير مسمى. وكان من المقرر انطلاق الموسم في 22 فبراير شباط الماضي.

ورغم ذلك فإن فيلايني هو أول لاعب من الدوري الصيني الممتاز تثبت الفحوص إصابته بالفيروس.

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