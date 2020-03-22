هل أصيب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته بكورونا؟‎

المصدر: ا ف ب

أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته أنهما ليسا مصابين بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن مكتب بنس اليوم الأحد.

وقالت كيتي ميلر، المتحدثة باسم بنس ”يسرنا أن نعلن أن نتائج اختبار كوفيد-19 لنائب الرئيس مايك بنس والسيدة الثانية كارن بنس جاءت سلبية“.

وكان بنس أكد في وقت سابق أنه سيخضع للفحص بعدما تأكدت إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.

وكانت ميلر، قالت الجمعة إن الفحوص الطبية أظهرت إصابة أحد مساعدي بنس بالفيروس. وأضافت ”لم يكن الرئيس (دونالد) ترامب ولا نائب الرئيس بنس على اتصال وثيق به“.

وبنس مكلف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

وصار عدد من محيط ترامب قيد الحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بالفيروس.

وبعدما رفض على مدى أيام إجراء فحص كورونا المستجد، أعلن ترامب السبت الماضي أنه خضع للفحص الذي جاءت نتيجته سلبية.