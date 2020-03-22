شركتا ”هيرو“ للدراجات النارية و“فيات كرايسلر“ توقفان الإنتاج في الهند بسبب كورونا

قالت شركة ”هيرو موتو-كورب“، أكبر صانع دراجات نارية هندي، اليوم الأحد، إنها ستوقف العمليات في جميع منشآتها التصنيعية حتى 31 مارس آذار لحماية عامليها من تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وتملك هيرو مصانع في الهند وبنجلادش وكولومبيا، وتسيطر على أكثر من 35 بالمئة من سوق الدراجات في الهند.

وقالت فيات كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات اليوم، إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها بولاية ماهاراشترا بغرب الهند حتى 31 مارس آذار أيضا.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، رصدت الهند 324 حالة إصابة بالمرض وسجلت أربع وفيات.

وكانت تاتا موتور الهندية قالت يوم الجمعة إنها تقلص سريعا النشاط بمصنعها للسيارات في ماهاراشترا وتستعد لإغلاقه إذا تعمقت بواعث القلق حيال الفيروس التاجي.

وقالت فيات كرايسلر اليوم إن ”جميع العاملين في مصنعها المقام قرب مدينة بونه سيتقاضون أجورهم أثناء الإغلاق“.

وكانت الشركة قررت الأسبوع الماضي، هي وفورد موتور وجنرال موتور، إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحت ضغط من اتحاد عمالي يمثل نحو 150 ألف عامل في تلك المنشآت.