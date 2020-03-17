إيران تمنع احتفالات عيد النوروز‎

المصدر: ا ف ب

منعت إيران احتفالات عيد النوروز، التي كان يفترض أن تبدأ، مساء الثلاثاء، في طهران وعدة محافظات؛ وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق وكالة إرنا الرسمية.

ويحتفل بعيد النوروز الموروث عن الحقبة قبل الإسلامية، في آخر يوم أربعاء من السنة الفارسية، وتبدأ الاحتفالات منذ مساء الثلاثاء.

ووفق التقاليد، يقفز المحتفلون فوق النار لدرء العين.

منذ أعوام، تحول العيد إلى متنفس للشباب، ورغم تحذيرات السلطات يستخدم في الاحتفال قدر كبير من المفرقعات والألعاب النارية على الطرق العامة؛ ما يؤدي إلى سقوط آلاف الجرحى وبعض الوفيات أحيانا.

ونقلت وكالة ”إرنا“ عن مسؤول الشرطة في طهران الجنرال حسين رحيمي، قوله إنه ”سيتم منع كل تجمّع بمناسبة عيد النوروز، وستفرض الشرطة احترام هذا المنع“.

ووفق الوكالة، تحضّ شرطة العاصمة الناس على البقاء في منازلهم، على غرار ما تطالب به السلطات منذ أيام، وتشدد على منع إشعال النار أو استخدام المفرقعات للاحتفال.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول آخر في شرطة طهران: ”من يغادرون منازلهم يعرضون أنفسهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولمضاعفات تمسهم هم وعائلاتهم“.

وتابعت، أن عدة محافظات اتخذت إجراءات مشابهة، على غرار أصفهان (وسط) وغولستان (شمال) وخوزستان (جنوب غرب).

وإيران من بين أكثر الدول تضررا من فيروس كوفيد-19 بعد الصين. ووفق الحصيلة الرسمية، أودى الوباء بحياة 988 شخصا في البلاد.