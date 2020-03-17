ظريف: العقوبات الأمريكية ألحقت الضرر بقدرة إيران على مكافحة كورونا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية استنزفت الاقتصاد الإيراني وألحقت الضرر بقدرة الحكومة على مكافحة فيروس كورونا.

وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا إن ”العقوبات الأمريكية غير القانونية استنزفت الاقتصاد الإيراني وألحقت الضرر بقدرة إيران على مكافحة فيروس كورونا“، مضيفا أن ”الولايات المتحدة تقتل الأبرياء بالمعنى الحرفي للكلمة“، منوها إلى أن ”الوقوف ومشاهدة ما تفعله أمريكا أمر غير أخلاقي“.

وكانت روسيا والصين طالبتا، أمس الإثنين، الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 988، بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جهانبور في تصريحات صحافية، ”ارتفع عدد المصابين بكورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389″، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس نيوز.