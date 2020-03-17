إكسبو 2020 دبي يمضي قدما صوب الانطلاق رغم كورونا

قال متحدث باسم إكسبو 2020 دبي اليوم الثلاثاء، إن المعرض يمضي قدما صوب انطلاقه في أكتوبر/ تشرين الأول، رغم تفشي فيروس كورونا، لكنه ربما يجري بعض التغييرات على الاستعدادات المزمعة للمعرض.

وقال المتحدث في بيان، إن أكسبو 2020 دبي بالاشتراك مع منظمات أخرى، يتابع عن كثب التطورات الراهنة، ويتخذ احتياطيات معقولة لاحتواء وتخفيف الخطر بالنسبة لجميع المشتركين في إكسبو.

وأضاف: ”في ظل استمرارنا في الإعداد لهذا الحدث، سنعمل على تغيير الاستعدادات المزمعة كلما اقتضت الظروف المتغيرة.. إكسبو 2020 لن ينطلق إلا في أواخر أكتوبر وسنواصل المضي قدما“.