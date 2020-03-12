”نداء عاجل“ من ظريف إلى العالم: ساعدونا في مواجهة كورونا

أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، نداء عاجلا إلى دول العالم؛ لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحت عنوان ”عاجل“، إلى أن الفيروس حصد أرواح 429 فردا في إيران حتى الآن.

وشدد على أن بلاده بحاجة عاجلة إلى مستلزمات وأدوات طبية لمكافحة الفيروس، مدرجا لائحة باحتياجات وزارة الصحة الإيرانية في هذا الإطار، كما قال: ”الفيروس لا يُميز وعلى الإنسان أيضا ألا يُميز“.

ومن بين الاحتياجات التي تطالب بها إيران لمواجهة ”كورونا“، 172 مليون كمامة، و100 مليون قفاز، و3 ملايين و200 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الفيروس، وألف جهاز للتنفس، حسب اللائحة التي نشرها ظريف.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طلبت إيران من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لمكافحة ”كورونا“، الذي تفشى بشكل واسع في البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، في منشور عبر حسابه على ”إنستغرام“، إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات الصندوق المخصصة للبلدان المتضررة من كورونا“.

وأضاف ”همتي“ أن إيران بحاجة إلى دعم اقتصادي لمواجهة الفيروس الذي انتشر في سائر محافظات البلاد.

وكانت جورجيفا قالت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن البلدان المتضررة من ”كورونا“ ستحصل على تمويلات سريعة لمواجهة الفيروس.

ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد ضحايا الفيروس في إيران 429 وفاة و10 آلاف و75 إصابة.