إيران تسمح بإنتاج الكحول مؤقتا لمواجهة كورونا

أعلن مسؤول إيراني أن بلاده سمحت بإنتاج الكحوليات في البلاد، بشكل مؤقت، وذلك للقطاعات العاملة في تصنيع المواد الطبية والتعقيم؛ لمواجهة فيروس كورونا الذي يشهد انتشارا في جميع المدن الإيرانية.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية، عن نائب وزير الصناعة، حسين مدرس خياباني، ”أن إنتاج الكحول لن يكون بحاجة لترخيص من هيئات وزارة الصناعة حتى إشعار مؤقت، وذلك طبقا لقرار المجلس الأعلى لمواجهة كورونا“.

وأوضح خياباني، أن ”المجلس الأعلى لمواجهة كورونا سمح بإنتاج الكحول بشكل مؤقت؛ نظرا لإعلان الوحدات المنتجة للكحوليات حاجتها لتصنيع وإنتاج المواد الطبية، كالغسول وجل التعقيم وطرحها للأسواق“.

وكان نائب وزير الصناعة الإيراني، كشف في وقت سابق، عن ”مشكلات تواجهها مصانع جيل التعقيم في بعض المحافظات، وتتمثل في نقص المواد الكحولية التي تحتاجها لإنتاج هذه المواد“ وفق ما نقلت ”وكالة نادي الصحفيين الشبان“ الحكومية.

وأشارت تقارير محلية، إلى أزمة يعانيها الإيرانيون في مواجهة فيروس كورونا، وهي توفير الكمامات ومواد التعقيم، حيث يجد الإيرانيون إما استغلال بعض التجار لظاهرة انتشار كورونا عبر تخزينهم واحتكارهم هذه المواد لبيعها بأسعار مضاعفة، أو نقصا حادا لهذه المواد في الأسواق.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا، والمعروف طبيا بـ ”كوفيد-19″، في جميع المدن والمحافظات، حيث سجلت إيران أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصلت حتى اليوم الخميس إلى أكثر من 10 آلاف إصابة و429 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.