إيران تعتقل منتجي مقطع تساقط الباذنجان من سماء طهران‎

اعتقلت قوات الشرطة الإيرانية، اليوم الاثنين، 5 أشخاص قاموا بإنتاج ونشر مقطع فيديو لتساقط الباذنجان في سماء العاصمة طهران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول في الشرطة لم تكشف عن هويته قوله ”تم القبض على مجموعة من 5 أشخاص قاموا بإنتاج فيديو عن سقوط الباذنجان في سماء طهران”.

وأضاف المسؤول ”اعترف الرجال بأنهم يحققون في المؤثرات الخاصة التي وزعت المقطع عبر الإنترنت عن طريق الخطأ“، مبينا ”أن المعتقلين أعربوا عن الندم والأسف على القلق الذي أثاروه للجمهور ويعتزمون تقديم اعتذار للإيرانيين بمقطع آخر“.

بارش بادنجان (بادمجان) در تهران! pic.twitter.com/HOMJ7xWndu — خبرگزاری ایمنا (@imna_farsi) March 15, 2020

وأثار مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، عن سقوط الباذنجان على رؤوس المارة في أحد شوارع العاصمة طهران، حالة من الخوف والقلق.

وفسر حميد رضا غودرزي نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية والعسكرية، ظاهرة سقوط الباذنجان كالمطر من سماء طهران، معتبراً أنها ”كانت بفعل استخدام خدع سينمائية من قبل مواطن في العاصمة طهران“.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن المصمم الإيراني أمين تقي بور إيراني، يعمل في الخدع السينمائية في هوليود في الولايات المتحدة، هو الذي يقف خلف ظهور هذه الفيديوهات وهو من ركبها.