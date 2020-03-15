محكمة إيرانية تقضي بسجن 7 نشطاء بتهمة ”الترويج ضد النظام“

قضت محكمة إيرانية، يوم الأحد، بسجن 7 نشطاء مدنيين 6 أعوام لكل منهم بتهمة العمل والترويج ضد النظام.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء ”هرانا“ المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأن محكمة إعادة النظر في طهران قضت بسجن 7 نشطاء مدنيين كانوا قد اعتقلوا في شتاء عام 2018 بمجموع 42 عامًا.

وأضاف التقرير أن حكم المحكمة أدان النشطاء السبعة بالسجن 6 سنوات لكل منهم بعدما وجه لهم لائحة اتهام بالعمل ضد الأمن القومي والترويج ضد النظام، وهم: سعيد اقبالي، وبهنام موسیوند، وشقایق محكي، ومزكان لعلي، وسعيد سيفي جهان، وشیما بابایی وداریوش زند.

وأعادت الوكالة الحقوقية التذكير بأن ما تعرف بلجنة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين في إيران، أعلنت في وقت سابق أن اعتقال النشطاء السبعة جاء ضمن حملة ممنهجة لقوات الأمن الإيرانية ضد النشطاء المدنيين وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

ولفتت إلى أن بعض النشطاء المدانين تمكنوا من السفر خارج إيران وذلك بعد الإفراج عنهم بضمان كفالة مالية ضمن إجراءات التحقيقات التي كانت تجريها السلطات القضائية بحقهم.