مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يهدد اتحاد الكرة المصري باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (فيديو)

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، ضد اتحاد الكرة المصري، بعد خصم 6 نقاط بسبب عدم حضوره لقاء القمة في الشهر الماضي.

تهديد مرتضى منصور جاء بعد وصول خطاب إلى نادي الزمالك يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مرتضى في فيديو تم بثه عبر قناة ”الزمالك“: ”أنا مندهش من استقبال خطاب بتأجيل مباراة فريقه الأول أمام الاتحاد السكندري بداعي وجود أمطار وسيول، وبالرغم من ذلك لم يتم تأجيل قمة الدوري المصري.

وأضاف: ”لا يوجد سيول أو أمطار أو قوة قاهرة ومع ذلك أرسل لنا خطاب بتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد من اتحاد الكرة، قالوا في الخطاب إنه متوقع وجود أمطار يوم الخميس، الآن تعرف التأجيل، ولا يوجد سيول أو استاد مليء بالمياه“.

ووجه مرتضى منصور هجومًا لاذعًا لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قائلًا: ”عرفت دلوقتي يا عمرو أنك تتعامل مع الأمر من منطلق العناد والتحدي، وأجلت الآن 4 مباريات في الدوري، أنت ومحمد فضل أردتما خسارة الزمالك من الأهلي لكي تهدأ الأمور“.

وتابع: ”لا يوجد برد أو رعد أو سيول، الأرصاد قالت وارد حدوث ذلك، إنما يوم مباراة القمة كانت هناك أمطار شديدة، وتمت السخرية من حافلة الزمالك“.

واستمر مرتضى في هجومه عليهما قائلا: ”اعتبرت الزمالك منسحبًا، لذلك ستحاسب في يوم من الأيام والمحكمة ستحاسبك والقانون“.

واختتم: ”أنا معكم حتى المحكمة الرياضية الدولية“.

من جهة أخرى أعلن نادي الزمالك إغلاق المقر بمنطقة المهندسين، يومي الخميس والجمعة؛ بسبب سوء أحوال الطقس، وتوصية هيئة الأرصاد الجوية.

وقرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالزمالك إلغاء مران الفريق، وحصول اللاعبين على راحة للسبب نفسه.