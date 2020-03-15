العراق.. إخلاء طائرة قادمة من إيران إثر بلاغ بوجود قنبلة‎ (صور)

أخلت السلطات العراقية، يوم الأحد، طائرة ركاب قادمة من إيران؛ للاشتباه بوجود قنبلة داخلها.

وتلقت السلطات العراقية، يوم الأحد، بلاغا بوجود ”قنبلة“، في إحدى طائرات الركاب القادمة من إيران، فيما قامت الجهات الأمنية بتفتيش الطائرة، لكن لم يتم العثور على شيء.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان لها، إنه ”بغية إيضاح الحقائق للرأي العام، وتوخيا للمصداقية التي اعتدنا على اعتمادها في عملنا، نود التأكيد أننا تلقينا بلاغا من قبل طاقم طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات التسجيل YIASI برحلتها المرقمة IAW112 والقادمة من طهران، يفيد بأن هناك جسما غريبا داخلها، قبيل هبوطها في أرض المطار“.

وبينت أنه ”سرعان ما اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي الإجراءات اللازمة، والمباشرة بخطة الطوارئ في مثل هكذا حالات، وحاصرت الطائرة حالما هبطت؛ للكشف عن كنه هذا الجسم الغريب، الذي يتم التعرف عليه من قبل الجهات المختصة“.

وأضافت سلطة الطيران المدني العراقي: ”نأمل من الجميع التأني في النشر وعدم استغلال فضاء التواصل الاجتماعي لنشر أخبار غير دقيقة تثير مخاوف الناس“.

وقال مصدر في مطار بغداد الدولي لـ“إرم نيوز“، إن ”البلاغ كان كاذبا، ولم يتم العثور على أي شيء في الطائرة، والعمل جار على متابعة الشخص الذي قدم هذا البلاغ“.