نائب رئيس البرلمان الإيراني يسخر من اتهام مسؤولي بلاده أمريكا بشأن ”كورونا“

سخر نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان اليوم الجمعة، من المسوؤلين في بلاده بسبب اتهام الولايات المتحدة بنشر فيروس كورونا المستجد في إيران عبر ما يسمى بـ“الحرب البيولوجية“.

وقال بزشكيان في حديث لصحيفة ”همشهري“ الحكومية، إن ”تصرفنا في إدارة أزمة كورونا تصرف خاطئ، ولا علاقة للولايات المتحدة بهذا الفيروس“.

وبين في معرض سؤاله عن منع الولايات المتحدة استيراد الأدوية من الخارج للحد من تفشي الفيروس المستجد ”ما علاقة أمريكا؟ إذا استطعنا أن نجعل كل شخص في الموقع يساعد الناس المشبوهين بالبقاء في المنزل“.

وتابع نائب رئيس البرلمان الإيراني في حديثه عن فشل بلاده في مواجهة فيروس كورونا: ”لقد تصرفنا بشكل فضفاض ولم نتصرف بشكل حاسم في مواجهة هذا الفيروس.. كان يجب أن تكون قوات الأمن والجيش والحرس الثوري والباسيج في الموقع الآن، لكننا حولنا المستشفى إلى آخر معقل للمساءلة، والآن الأطباء والممرضون يفقدون حياتهم بسبب نقص الدعم، وهذا أمر غير مقبول“.

من جانبه، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري اليوم الجمعة، إن ”القوات المسلحة الإيرانية وبالتعاون مع وزارة الداخلية ستبدأ عملية إخلاء الأماكن العامة خلال 24 ساعة القادمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا“، مضيفا أن ”عملية الإخلاء ستشمل المراكز التجارية والشوارع والطرق الرئيسية“.

وجاء هذا الإعلان بعدما أمر المرشد علي خامنئي أمس الخميس، اللواء باقري بتأسيس مقر لتقديم الخدمات الطبية والصحية للشعب لمكافحة فيروس كورونا، وقال ”تأسيس مقر لمكافحة تفشي فيروس كورونا يأتي نظرا لوجود شواهد تشير إلى احتمالية وجود هجوم بيولوجي“.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 1289 إصابة جديدة و85 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أنه ”ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى 11364 والمتوفين إلى 514 والمتعافين إلى 3529“.